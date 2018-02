Dagens ros…

Foto: Privat

…till operationsavdelningen i Trelleborg den 25 januari då jag blev opererad i vänster knä. Glöm aldrig att jag fick vänta och vänta och vänta till slut så blev ändå operation. Skulle bli opererad kl 12.00, men så blev det inte. Blev opererad kl 16.00. Jag hade jättetur som fick, mycket bra och trygg personal som bestod av undersköterskan Mariette och anestesisjuksköterska Jeanette och på uppvaket, hade jag, undersköterskan Lidija och anestesisjuksköterska Annika E Nilsson. Ni är bäst! I will never forget you!

Milena Bengtzén

Ystad