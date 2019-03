Bostadsmarknaden måste ge bostäder åt människor med lägre inkomster

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Att den svenska bostadsmarknaden fungerar dåligt är knappast någon överraskning för någon.

I den bostadsbrist som finns på de flesta orterna i vårt land så är det ofta låginkomsttagare som råkar mest illa ut. Det känns som att vi har en strategi i dag som innebär att vi bygger för en grupp med högre inkomster, vilket skulle skapa flyttkedjor som gör bostäder i det ”gamla” beståndet tillgängligt för dem som har lägre inkomster. Denna strategi verkar inte fungera för i dag bygger man inte blandat med komplettering av standardbostäder liknande Boklok och Kombohus i anslutning till byggnationen.

Produktionskostnaden för dessa hus ger många gånger en rimlig nivå för de bostadssökande med lägre inkomst och med dagens räntenivå så blir kapitalkostnaderna låga för fastighetsägaren. Det är också viktigt att bostadsföretagen har en uthyrningspolicy där kraven på höga inkomster får moderniseras och att bostadsbidraget även inräknas som en inkomst. De kan vara människor som skött sig jättebra genom livet – men andra som har större inkomst inte gjort det och då får den med låg inkomst inte heller bo där.

Det verkar vara en bred enighet i vårt land att reformer behövs och bekymret är att man inte är överens om vad som skall göras.

Januariöverenskommelsen mellan S, MP, C och L finns ett antal punkter som skall förändras under mandatperioden däribland en reformerad hyresmodell och regelförenklingar för byggande. Det bästa för landet med en bred bostadspolitisk reform i stil och i kombination med den skattereform som skall genomföras under den kommande mandatperioden.

Bostadspolitiken behöver förändras från grunden och då får inget vara heligt som fastighetsbeskattningen, ränteavdragen, reavinstskatten, kreditrestriktionerna samt byggsubventionerna som behöver ses över för det är svårt att förändra var och en för sig. Det gäller att ta i helheten för att få en bra och framåtriktad bostadspolitik som vi alla känner förtroende för och som är rättvis för både fastighetsägaren, bostadsinnehavaren samt hyresgästen.

I vårt grannland Norge finns bosparande för ungdomar till och med de har fyllt 33 år. Man får spara maximalt 25 000 om året med ett skatteavdrag på 5 000 kr. Det maximala samlade beloppet som får vara innestående på kontot är 200 000 kronor. Denna möjlighet måste också öppnas för våra unga i vårt land så att de i framtiden har ett sparande som ger möjligheter till bolån.

Dock torde det vara ganska klart att taket för fastighetsskatten behöver höjas. Den som har normal villa i Trelleborg betalar lika mycket i skatt som den som äger 15-miljonersvilla i vår grannkommun – 8 049 kronor 2019. När fastighetsskatten avskaffades gynnades de som ägde stora dyra villor i främst storstadsregionerna, orimligt mycket. Om taket höjs för de med de dyraste villorna så påverkas inte de andra med normala villor.

Bostadsmarknaden måste reformeras och det är hög tid att det arbetet påbörjas. Denna insikt har nog alla partier i Sveriges riksdag och nu måste man ta ett större grepp om bostadsmarknaden så att rättvisan ökar.

Karin Bengtsson