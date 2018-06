Är de stora kryssningsfartygen säkra?

Foto: Andrew Matthews

Snart får vi se enorma kryssningsfartyg komma in i Östersjön.

Dock kan inte de allra största passera, men de som kan, tar upp till 7 000 människor ombord, besättning inräknad. Vad händer om ett olycksscenario i stormväder i Östersjön blir verklighet där upp till 7 000 människor hamna i en nödsituation med brand ombord där fartyget tvingas överges och många människor måste evakueras, räddas? Finns god beredskap för en massiv räddningsinsats? Finns tillräckliga resurser, ombord, regionalt och nationellt?

Hur fungerar krishanteringen i ett skarpt läge ombord eller i land? Massevakuering av människor från nödställt fartyg är en mycket svår operation, vilket har visat sig vid övningar. Hur är det med kunskap i Crowd management, i mänskligt beteende. Evakuering kan innebära risker och vara mentalt pressande där felbeslut riskerar att förvärra läget. System ombord för evakuering i nödläge kan medföra risker. Ingen människa skall behöva riskera livet vid eventuellt fartygshaveri. Överlevnad och räddning är inte samma sak. Gott sjömanskap kan avgöra utgången av en räddningsinsats.

Ett systems totala prestanda tekniskt, operativt är viktig att definiera och fastställa. Jag ifrågasätter säkerheten i de stora livbåtarna. Kryssningsfartygens livbåtar, mega-life boats, har kapacitet av 370 personer på två däck. Alltså som ett fartyg i sig som, efter sjösättning, själv kan råka i fara. Säkerhetsbältena visat sig ha olämplig funktion. Att säkert sjösätta och sedan manövrera megabåtar i grov sjö blir en verklig utmaning.

Livbåtarna användes ofta även som tenders, för persontransporter. För dem som inte får plats i båtarna finns livflottar som kan rymma 25 - 150 personer. Utfirade flottar kan nås genom att man faller ner genom vertikal evakueringsstrumpa. Den stora fallhöjden kan innebära problem. Flera skadefall har rapporterats då de som åkt ner har skadat sig. Två mindre åttameters räddningsbåtar (ej obligatoriska) kan finnas.

Kryssningsfartygen blir allt större, incidenter och olyckor har inträffat. Exempel är Harmony of the Seas som har 18 däck för 5 500 passagerare och besättning på 2 350 personer, sammanlagt 7 850 personer. Symphony of the Seas kan ha totalt 9 170 personer. Troligen kan hon inte gå in i Östersjön. Incidenter och olyckor med kryssningsfartyg förekommer även om de inte är frekventa. 2011 var Carnival Triumph med 4 600 passagerare utsatt för allvarlig händelse under kryssning (kallad cruise from hell), då brand uppstod i maskinrum, vitala system slogs ut som gjorde resan till en mardröm för dem ombord. Ombord i Celebrity Mercury drabbades 400 personer av virus. Carnival Splendour har drabbats av maskinrums brand. Norwegian Dawn råkade ut för 30 meter monstervåg, många hytter vattenfylldes, 300 passagerare tvingades avbryta resan. Sjöräddningsverksamheten är ganska väl utbyggd i Norden. Men en tidningsrubrik, (den 24 september 2004), - tio år efter Estoniaolyckan, ”Det kan hända igen” – ”risken för allvarlig olycka kvarstår” - säger oss att en del kvarstår.

Olyckan tvingade fram ny teknik, hårdare internationella säkerhetsregler. Konceptet FRB ”Snabb räddningsbåt” tillkom. Sjösäkerheten övervakas av tre instanser; IMO, Klassningssällskap, Nationella regler/lagar. Myndigheternas krav är minimikrav och i sig inte någon garanti att fartyget är säkert och lämpligt för sin uppgift. IMO:s huvudregelverk är SOLAS (Safety of life at sea). IMO kan sägas vara en paraplyorganisation, sjöfarande nationers tillsynsmyndighet. Olyckshändelser och incidenter måste bli statistik eller nå katastrofstatus för att organisationen skall reagera. Sverige har tecknat sjöräddningsavtal med grannländer. Sjöfartsverket svarar för alarmcentral och räddningsledning genom Sjöräddningscentral MRCC Göteborg, On Scene co-ordinator samt SAR-helikopter, fartyg/båtar där sju SAR-helikoptrar ingår. I sjöräddningen ingår Sjöräddningssällskapet, Kustbevakningen samt Försvarsmakten med fartyg och helikopter. Utveckling pågår för att förbättra evakuering där man tänker sig stora friflytande enheter som kan ta många människor.

StigW Reinlert

sjökapten