Agera i stället för att utreda

De fyra i princip borgerliga politikerna Gilbert Tribo (L), Anna Mannfalk (M), Birte Sandberg (C) och Per Einarsson (KD) har i ömsesidig dessvärre sedvanlig grälsjuk politikerstil haft en debatt i TA med Agneta Lenander, Peter Ahlbom och Mats Sjölin, samtliga (V), angående den palliativa vårdens vara eller icke vara i Trelleborg.

Undertecknad har en rätt cynisk inställning till den politiska adeln som jag brukar benämna de medborgare som rumsterar om i den offentliga byråkratin och ofta saknar insikter från näringslivet och i vanligt folks liv. Och eftersom jag har personlig erfarenhet av värdet med palliativ vård stack jag näsan i blöt i kvartettens respektive trions diskussioner. (Jag vill starkt betona att de två beteckningarna använder jag här av rent praktiska skäl, till 100.00 procent utan cynism eller elakhet!)

Alltsammans har resulterat i att jag, som är starkt borgerlig politiskt sett och har yrkeserfarenhet endast från näringslivet där i princip enbart fakta styr, inte slagord eller "utredningar" eller liknande, har blivit tagen i örat av kvartetten när det gäller innebörden av ordet "sakfråga". För där menar man att bara det faktum att man, om än långsamt och under diverse politiskt tjafs håller på att "utreda" (som man säger) är ett tecken på politisk handlingskraft och att man ägnar sig åt sakfrågan. Man förstår tydligen inte att det medborgarna begär är en lösning av ett problem, inte att politikerna "utreder läget". Alla politiker borde förresten studera Parkinsons Lag där Northcote P:s egen underrubrik lyder "Hur sju personer kan fås att utföra arbete för en och andra studier i administrationens tjänst", (min upplaga från 1966)!

Låt mig ge ett enda men både typiskt och tragiskt exempel på politisk "handlingskraft" och dess hantering av en "sakfråga":

För några år sedan gjordes en undersökning av alla vårdcentraler i Skåne och de graderades efter den enda sakfråga som betyder något för medborgarna, förutom det självklara i att man skall vara fackmässigt kompetenta. Och den faktorn var tillgänglighet i vid bemärkelse. Staffanstorps offentligdrivna vårdcentral hamnade sist i bottenträsket, som ökänd och nära nog icke fungerande! Vad gör de ansvariga politikerna då? Vet inte men svaret är väl att man åtminstone tjafsade politiskt mellan de olika partierna och kanske "utredde".

Men i den egentliga sakfrågan (hör upp nu alla sju partiföreträdare!) som naturligtvis var att ge kommunens medborgare en fungerande vårdcentral hände ingenting. Inte förrän nu i februari 2019. För då kunde man läsa en rubrik i en lokaltidning: "Onödig väntan i två och ett halvt år på vårdcentral i Staffanstorp".

För läs och häpna, den privatägda vårdcentral som var klar och skulle kunnat ha öppna flera år tidigare hade äntligen kunnat tas i bruk och därmed lösa den verkliga sakfrågan för medborgarna! Skälet var visst att något slags administrativa villkor och det dåvarande (möjligen vänsterinriktade) styret gjorde det omöjligt tills nu.

Och här, Gilbert och alla ni andra i kvartetten, skall ni förmodligen ha ett tack för att ha medverkat till att lösa just den "sakfrågan". Och just Gilbert var väl inblandad även förra gången och kan säkert berätta mer om vad/hur/varför allt gick till. Men strunta i det nu, min avsikt med hela inlägget är att påpeka att om politiker oavsett partitillhörighet någonsin skall kunna få ett vettigt rykte i ett besvärligt uppdrag gäller det att inse att "sakfrågan" är en snabb lösning av ett problem, inte att ni spiller krut på att gräla om lösningen. Eller "utreda" i all oändlighet! Och detta innebär i just frågan om palliativ vård för Trelleborg att ni får se till att göra något nu!

Lars-Olof Svedberg