Genmäle till Bertil Larsson (SÖS) (debatt den 3 april).

Gränslös börs, är väl snarast det SÖS genom Bertil Larsson avser.

Att genom tjänsteutbyte mellan våra grannkommuner kunna ta igen alla de miljoner skattekronor, som gått förlorade under Kvartettens misshushållning i Trelleborg - bristfälliga skollokaler med fördyrande paviljonger, ”genial” stugby, stora underskott i nämnder, förhastad inlösen av fastigheter med anledning av dyrköpt ringväg, dyr inlåning av LSS-boende etc, etc.

Bertil tycks ha affärsmannens keps på: Slå ihop verksamheter och funktioner - synergivinster, hurra! - Men hur i all världen har han tänkt runda det kommunala självstyret? Kommunen råder själv över alla skatteintäkter. Avser Bertil lagbrott, att bilda nya småregioner eller rentutav en Skånekommun?

Men snälla, det är väl uppenbart att delningsekonomi är lönsamt men Trelleborgs kommun har en ekonomisk verklighet att förhålla sig till - detta har varken SÖS/Bertil eller den styrande Kvartetten haft.

Bertils syfte må vara gott, men ack så illa tänkt!

Rune Roth

Beddingestrand