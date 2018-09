SÖS vill ha ringväg men inte en med tusentals lastbilar

Vi möter ofta väljare, som anser att ringväg är ett måste.

Foto: Tomas Nyberg

Man påtalar att Ystad har sedan länge en ringväg. Att Trelleborg skall ha en väg runt staden föreslog Söderslättspartiet tidigt, redan 2010. Vi kallar vägen ”Förbifart Trelleborg” under första hjärtefrågan ”Vår Infrastruktur” i valprogrammet. Västra delen är ju nu redan byggd från Maglarpsrondellen upp till väg 108 mot Lund. Låt vägbygget fortföljas nu österut ner förbi Citygross till östra rondellen vid väg 9 mot Ystad. En väg som minskar genomfartstrafiken i staden. En väg för att komma runt Trelleborg utan att köra förbi Centralstationen. Vägen blir också en koppling från en del av staden till en annan utan att köra ner via centrum eller Hedvägen. Allra viktigast blir denna väg för att vara utryckningsväg österut för räddningstjänst när brandstationen nu flyttar till norra delen av staden vid väg 108.

Kommunfullmäktige i Trelleborg har emellertid beslutat en östlig hamninfart via ringväg. Söderslättspartiet röstade nej. Trafikverket och länsstyrelsen säger också helt nej till östliga hamninfart. En omväg som skulle hantera tusentals tunga lastbilar köande för att komma till eller från hamnen. Ett projektet som kan bli klart tidigast 2026. Det finns all anledning tro det tar flera år ytterligare eller ännu troligare att det inte alls blir, eftersom staten säger nej. Skall räddningstjänsten under ett stort antal år köra genom centrum för att komma österut mot Smyge – Beddinge? Här är ett feltänk. Vårt program är en västlig hamninfart i tunnel. Lösningar skall under hösten tas fram samordnade och samfinansierade med staten. Låt oss få byggt färdigt Förbifart Trelleborg nu åt räddningstjänsten och åt alla andra som enkelt vill komma runt och förbi Trelleborg, så att det kan vara klart inom samma tidsram som nya brandstationen (i kommande mandatperiod).

Tidsplan är liksom finansiering viktiga aspekter i valet.

Christian Ottergren (SÖS)