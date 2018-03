Trelleborgspatienter vårdas på andra orter

Foto: Tomas Nyberg

Replik till Maria Nyman Stjärnskog (S) (nyhetsplats den 3 mars).

Jag är mycket konfunderad över att Maria uttalar sig i TA när hon inte gjorde detta under vår manifestation på Valengallerian den 3 mars. Under mitt tal om den specificerade palliativa slutenvårdsplatserna nämnde jag hennes namn vid två tillfällen och var mycket kritisk trots detta svarade hon inte då på denna kritik. I TA fortsätter hon med sina bortförklaringar om att de inte lyckades rekrytera sjuksköterskor till de palliativa slutenvårdsplatserna men då berättar hon inte att det var 30 kompetenta sökande till de sex tjänsterna. Eftersom de sökande inte fick veta datumet under intervjun när tjänsten skulle tillsättas drog de flesta tillbaka sina ansökningar eftersom de kände att detta inte var seriöst.

Maria säger att de öppnat två palliativa platser på avdelning 9, ja det är helt rätt men det är inte specificerad palliativ vård. Hon säger att de följer Socialstyrelsens rekommendationer. Det är helt rätt när det gäller ASIH (avancerad sjukvård i hemmet) men inte när det gäller de palliativa slutenvårdsplatserna. Den specificerade palliativa vården ges till de patienter med komplexa symtom eller vars livsstil medför särskilda behov och utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i specificerad palliativ vård dygnet runt 365 dagar/år.

Denna kompetens finns inte på avdelning 9, visserligen har de två palliativa läkarna som jobbar på ASIH till en viss del hand om de två palliativa patienterna som är inskrivna där men läkarna jobbar mellan 7.30-16.00 måndag till fredag, övrig tid på dygnet och om helgerna är det medicinläkare som ansvarar för dessa patienter. Du säger att ytterligare två palliativa platser skall öppnas i april men finns det kompetent personal till det? Annons är ute men i nuläget är det noll sökande, inte konstigt att ingen söker efter alla brutna löften från er, dessutom förstår de att det inte är specificerad palliativ vård som skall bedrivas där. Men det bekymrar väl inte er eftersom ni då åter kan skylla på att det inte finns personal.

Det är fortfarande så att det vårdas "Trelleborgspatienter" på de palliativa enheterna i Malmö, Lund och Ystad. Avdelning 9 - Hälsostadens avdelning - Framtidens avdelning - skall återigen förändra sin verksamhet till någon form av dagvårdsavdelning som skall vara öppen mellan 07.00-22.00 vardagar (ingen natt- eller helgbeläggning). Det experimenteras hej vilt med denna avdelning. Denna avdelning hade varit perfekt för att utöka de specificerade palliativa slutenvården på, den ligger vägg i vägg mot den före detta palliativa avdelningen så en stor ombyggnad behövs inte. Jag är helt övertygad om att hade ni gått ut och visat att ni på allvar vill satsa på denna vård hade ni fått sökande till tjänsterna men det krävs en hel del av er för att få förtroendet tillbaka. Region Skåne har endast 0,64 procent av riksgenomsnittet på specificerade palliativa platser så visst behövs fler slutenvårdsplatser.

Jag är oerhört besviken på att du inte tog denna diskussion på vår manifestation.

Inga-Lill Högfedt

nätverket Rädda vårt sjukhus