SÖS fordrar strandfodring

Foto: Privat

Alla trelleborgare är stolta över den långa härliga sydkusten. En tillgång för hela kommunen som uppskattat semestermål för såväl svenskar som sol- och baddyrkare från våra grannländer.

Men tyvärr har våra stränder under många år åsidosatts och inte vårdats som i vår östra grannkommun Ystad. Där har man insett att välskötta stränder är en naturtillgång som ger många sköna skattekronor speciellt under sommaren. Söderslättspartiet har länge hävdat att våra egna stränder borde prioriteras upp och skötas bättre med städning, vilket glädjande nog förbättrades under senaste sommaren. Men det behövs insatser för att ta tillbaka det havet under åren gnagt bort från oss. Lösningen heter sandfodring vilket belystes i några artiklar i TA i början av januari.

Då lämnade Hans Hanson, ledande expert på Lunds Tekniska Högskola inom allt som har med stränder och erodering av dem att göra, ett kristallklart besked. Hans Hanson har hjälpt Ystads kommun under ett flertal år men hittills möts med svagt intresse från vår kommun.

”Vi säger till alla kommuner att har ni en strand och vill ha den kvar om 50 år, så finns inget annat alternativ än att lägga ny sand på den regelbundet. Alla andra strategier leder till att stranden försvinner”, säger Hans Hanson.

Vidare från samma artikel:

I Ystad, som Hans Hanson framhåller som den kommun som jobbar mest framsynt, placerar man vart tredje år ut ny sand på framför allt i Sandskogen och Löderups strandbad.

”Kostnaden utslaget per år är ungefär 3,5 miljoner kronor – men vinsten mångdubbelt större”, menar Hans Hanson.

En strand genererar pengar, säger han.

”Vi har gjort en socioekonomisk analys som visar att de pengar kommunen lagt ut får kommunens näringsidkare tillbaka på en vecka i juli.”

Söderslättspartiet har strandvård bland en av våra viktiga hjärtefrågor och vi var redan välinformerade om Hans Hansons forskning efter ett detaljerat föredrag av professorn, som SÖS stod värd för.

Nu när det bevisats att sandfodring är en konkret och lönsam investering fordrar vi i Söderslättspartiet att vår kommun inleder ett samarbete med Ystad och andra berörda kommuner i regionen. Vi kan då gemensamt utveckla metoder för strandvård och lära av erfarenheterna från Hans Hansons forskning. Kunskap är till för att delas och det skadar aldrig att fråga, eller hur?

Christian Ottergren

Söderslättspartiet