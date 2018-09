Planera staden med människorna i centrum

Foto: Bertil Ericson / SCANPIX

Länge planerades våra städer med bilen som utgångspunkt.

Breda vägar, stora markparkeringar, orimlig parkeringsnorm och helst skulle man bo i en villamatta utanför stan. Det har lett till utglesade städer med dalande attraktionskraft i centrum som följd. Smärtsamt har insikten kommit att det inte var bilarna som handlade eller skapade en levande stad, utan människorna. Och i ivern att planera in så många bilar som möjligt tog man utrymme från människorna. I dag är det tydligt att de framgångsrika städerna sätter människan i centrum av planeringen. Det handlar om att skapa attraktiva boendemiljöer i centrum, det handlar om att prioritera gång och cykel som transportsätt och det handlar om att optimera utrymmet i städerna. För Miljöpartiet är det en enkel prioritering och vi vill se en stad full av människor i stället för bilar som letar parkeringsplatser. Människor som sitter på uteserveringar i kvällssolen eller tar en kaffe i skuggan under träden, människor som cyklar och promenerar med barnen till stan. Därför är det sorgligt att se när M och L nu motarbetar den parkeringsstrategi som de själva var med och initierade. Har man inga visioner eller tankar om stadsbyggnad verkar det som att gratis parkering är den enda åtgärden man kan komma på. Och i Trelleborg verkar det ha varit så i årtionden. Tyvärr har vi facit på nära avstånd, för desto större parkeringarna har blivit, desto mindre butiker har vi kvar. Nyligen gick det att läsa i TA om Moderaternas förslag att införa gratis parkering på Phyllaterion med skyttelbussar till centrum. Men att parkera gratis på Phyllaterion, sen vänta en kvart på bussen och dessutom betala bussbiljett för 25 kronor per person, inte ens en moderat kan väl älska gratis parkering så mycket? De flesta väljer nog hellre att betala några kronor i timmen för att parkera i ett P-hus i centrum i stället.

Bilarna kommer ha en plats i våra städer lång tid framöver och behöver därför ingå i planeringen. Parkeringshus är nyckeln till ett bättre markutnyttjande. Fördelen med parkeringshus är flera:

Det reducerar söktrafik i centrum.

Boende, arbetande och besökare kan dela på kapaciteten då man inte reserverar en specifik ruta. Detta leder till ett minskat behov av antal platser.

Genom att stapla parkeringarna på höjden tas mindre markyta i staden upp till parkering och mer kan användas till människor, mötesplatser och boende.

Genom att ge exploatörer möjlighet att köpa parkering i kommunens P-hus möjliggörs förtätning på lucktomter i centrum.

All parkering behöver ju finansieras och det gäller även P-hus. I stället för att ta pengar från vården eller skolan är det rimligt att bilisterna själva betalar för tjänsten de utnyttjar. För det är ju självklart så att barnfamiljen eller pensionären som ska in och shoppa kläder ska kunna parkera smidigt och enkelt, och likaså de som bor i byarna på Söderslätt som ska in och äta på restaurang eller gå på bio. Men det är lika självklart att den 30-åriga triathleten som ska 500 meter till gymmet borde välja cykeln framför bilen.

För att skapa ett attraktivt, levande centrum vill Miljöpartiet i Trelleborg därför fokusera på att öka tätheten i centrum och fokusera planeringen kring människan:

Fortsatt fokus på att förtäta med attraktiva bostäder i centrum.

Skapa attraktiva vistelsemiljöer som får människor att stanna upp och dröja sig kvar

Kraftigt ökat fokus på gång och cykel som transportmedel inom tätorten

Bygg ordentliga cykelparkeringar i centrum

Bygg parkeringshus på Övre och vid Ångkvarnen

Inför parkeringsavgifter i enlighet med parkeringsstrategin

Eventuellt överskott från P-avgifter ska öronmärkas till förbättringar i cykelinfrastruktur

Det är 2018, och det är dags att släppa sargen nu.

Simon Yngve (MP)

ledamot i samhällsbyggnadsnämnden och kandidat till kommunfullmäktige

Salomé San Miguel (MP)

vice ordförande i Miljöpartiet Trelleborg och kandidat till kommunfullmäktige