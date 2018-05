Ny logistik i ett framtidsperspektiv

Foto: Damian Dovarganes

Ser vi kommande transporter med Hyperloop i vakuum-pumpat rör som en framtida realitet?

Ett nytt transportsystem, Hyperloop-teknologin, initierat av Elon Musk och rymdbolaget SpaceX, är under febril utveckling sedan planerna presenterades för ett par år sedan av amerikanska bolaget Hyperloop One med fokus på en linje mellan Finland – Sverige och i framtiden en tunnelbana i hela landet. Avsikten är att person- och godstransporter autonoma elektriskt drivna, skall ske i rör där nära vakuum råder med en fart av 1 000 km/t i svävande underjordiska tåg. Hyperloop består alltså av ett rör med lågt lufttryck, nära vakuum, varför luftmotståndet för tåget är litet. Systemet uppges vara mycket energieffektivt, miljövänligt, flexibelt och billigt. Systemet handlar inte om spårbunden trafik och inte om tidtabeller. Man kan enligt uppgift skapa stationer längs med vägen med hjälp av på- och avfartsrör till stationer med luftslussar i ett nätverk med många mindre stationer kopplade i ett förgrenat låghastighetsnät som kopplas upp med anslutningsrör till stomnätet.

Kostnadsförslag har tagits fram i samarbete med KPMG, Setterwalls och Ramböll. Preliminära beräkningar pekar på att det blir billigare än tänkta svenska höghastighetsprojektet. Här finns verkligen tekniska svårigheter och risker så jag vill nog tillfoga en och annan brasklapp som hur man ansluter/växlar in Hyperloop-bana till ordinarie, befintlig bana/räls? Hur sker skifte ut mellan det manuella och automatiska systemet? Vad händer om tåget i full fart möter en luftficka? Har man tagit hänsyn till hur temperaturförändringar påverkan materialet/stålet?

Jag blir i flera avseenden alltmer tveksam till hyperloop-tekniken, dess komplexitet och säkerhet. Dock kan transporter av högvärdigt gods, (medicinska varor, elektronik) vara relevanta med Hyperloop-systemet. Jag ser ett alternativt system till hyperloop. Ett transportsystem som är värt att titta på är ALWEG (All-Weg), Axel Wenner-Grens koncept. Hitachi äger licensen nu. Där finns en lång bana. Alweg finns i drift i Disneyland och även i storstaden Seattle sedan 1962. Alltså är erfarenheter tillgängliga. Där finns hela systemet på pelare väl ovan jord vilket inte hindrar andra verksamheter (jordbruk, vägar med mera). System för byte av bana har utvecklats. ALWEG har utvecklats i två versioner med elektrisk drift. Den ena har vagnar med gummihjul som gränslar banan via en bred balk, den andra har vagnarna hängande under banan. Gummihjul ger tyst gång. ALWEG-systemet kräver inga tekniska extremlösningar, blir enklare och sannolikt billigare. Mycket talat för att det här logistiksystemet, anpassat till svenska förhållanden, bör bli föremål för närmare analys. Att dessutom kunna se ut på omgivningen under resan är alltid trevligt.

Stig-W Reinlert

sjökapten