Modiga politiker efterlyses efter sommarens vårdkaos

Foto: Christine Olsson/TT

Hösten har kommit och alla är tillbaka efter en välbehövlig sommarsemester. För vården är dock sommaren ingen dans på rosor.

De rapporter Vårdförbundet fått från medlemmar är att läget i vården sommaren 2019 har varit under all kritik. Eftersom problemen återkommer år efter år, och på flera håll året runt, måste vi ställa frågan till er ansvariga – hur tänker ni? Folk slutar inte bli sjuka och föda barn bara för att det är sommar, tvärtom föds det exempelvis fler barn under sommaren.

Bristen på barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, särskilt specialistsjuksköterskor, är vårdens största problem och borde därför vara i fokus för varje ansvarig politiker och chef om man vill korta köer och höja kvaliteten. I stället får vi till oss det ena hårresande exemplet efter det andra på en personalpolitik som driver medarbetaren till bristningsgränsen eller riskerar patientsäkerheten.

Vårdförbundets medlemmar har verkligen ställt upp även denna sommar, med risk för sin egen hälsa. Förbundet får beskrivningar från medlemmar som inte hinner äta, som beordras att jobba dubbla pass och inte vet när de kan gå hem. Regionens politiker och chefer bränner ljuset i båda ändar med en sådan personalpolitik. I förlängningen riskeras både vårdens kvalitet och säkerhet om fler nyckelkompetenser slutar eller blir sjukskrivna, och det kommer knappast att locka alla de nya medarbetare vården behöver framöver. Denna onda spiral måste brytas och den måste brytas nu!

Vårdförbundet söker nu efter modiga politiker som vågar prioritera vårdens nyckelgrupper så att vi kan korta vårdköerna och säkra vårdens kvalitet långsiktigt. Ta lärdom av Norge som från och med juli i år garanterar sjuksköterskor med minst tio år i yrket minst 500 000 kronor i årslön.

Det nya kollektivavtalet mellan Vårdförbundet, Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sobona, som omfattar drygt 90 000 barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor, är en bra utgångspunkt. Vårt mål är att särskilt yrkesskickliga ska få 10 000 kronor i lönelyft under den treåriga avtalsperioden och ambitionen måste börja synas redan i årets löneöversyn. Resurserna finns i den satsning som regeringen presenterade i sin budget för 2020, varav 3 miljarder riktas till medarbetare inom vården. Enligt överenskommelsen får Region Skåne 430 miljoner kronor att investera i vårdens medarbetare. Våga prioritera dessa resurser till de nyckelgrupper som håller vårdplatser öppna, och gör vården både patientnära och säker. Ni har egentligen inte råd att vänta, men har ni modet att göra det som krävs?

Sineva Ribeiro,

ordförande Vårdförbundet

Malin Tillgren

ordförande Vårdförbundet avd. Skåne