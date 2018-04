En seger för alla anhöriga

Foto: Tomas Nyberg

Det är inte utan glädje man kan konstatera att regionstyret med S och Mp, efter många turer nu insett, att de misslyckats när det gäller den palliativa vården i Trelleborg.

Man har nu anslutit sig till Per Einarssons (KD) och Alliansens förslag att skyndsamt få igång en specialiserad palliativ avdelning igen. Detta förslag antogs i Kryh den 13 april. Det arbete som Per Einarsson (som bor i Kristianstad) har lagt ner för den specialiserad palliativ avdelning är större än någon politiker i Trelleborg har lagt ner tror jag. Jag är mycket stolt över Per och gruppens agerande och det tror jag att många är.

I grunden är det ju det arbete som gruppen ”Rädda vårt sjukhus” har lagt ner och oförtrutet kämpat vidare för som påverkat de styrande. Trots alla försök från de styrande att dribbla bort frågan från dagordningen kämpade man vidare. Det vet alla vi som följt frågan. Faktum är att det fanns 30 kvalificerade sökande från början. Vi var många som lyssnade i Stadsparken och på Valen etc.

Jag ska inte orda mer om det utan i stället vara glad för att frågan nu tycks gå mot sin lösning. Även om det tog lång tid att ändra sig och inse fakta, så är det ju bättre att styret nu ansluter sig till Per Einarssons och Alliansens förslag i Kryh, än att aldrig göra det.

I annat fall hade man fått vänta in det nya styret och tappa ännu mer tid. För Kristdemokraterna, som ju har sjukvårdsfrågorna som sin viktigaste fråga på alla nivåer, är det ju oerhört stimulerande att vara med och bidra till att förhindra ytterligare nerdragningar på vårt fina lasarett. Olof Andersson (KD) som ju var en omtyckt sjukvårdsdirektör, låg ju även politisk bakom det nya lasarettets tillkomst. Därom råder ju inga tvivel. Det finns såklart fler att tacka när det gäller detta men jag tror att Olof varit mycket glad för att palliativa nu (förhoppningsvis) kan vara kvar.

Det finns dock fortfarande problem på himlen med andra avdelningar som fått lägga ner. Detta efter misslyckade rekryteringar och andra problem. Därför tror jag inte ”Rädda vårt sjukhus”-gruppen kan slå sig till ro. Däremot kan de glädja sig över den seger som man vann när det gäller vården i livets slutskede. En seger också för alla anhöriga som nu kan få uppleva att det finns en värdighet för de som lever sina sista dagar ibland oss. Låt oss nu känna glädje över det beslut som nu togs i Kryh.

Mats-Åke Svensson (KD)