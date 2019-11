Demokratin i Trelleborgs kommun krisar

Foto: Johan Nilsson/TT

De svenska kommunernas svåra ekonomiska situation är en fråga som ligger högt upp på agendan i den politiska debatten. Trelleborg är inget undantag. Anledningarna till de ekonomiska problemen är flera, exempelvis hög arbetslöshet och en åldrande befolkning.

I ett sådant läge är det viktigt att politikerna lyssnar och vill lyssna på medborgarna. I Trelleborgs kommun lyser den viljan med sin frånvaro. Här ser vi i stället en ökad maktkoncentration. Antalet nämnder, och antalet ledamöter i dessa är färre än tidigare. Fler ärenden läggs på kommunstyrelsens bord. Kommunstyrelsens ordförande och kommundirektörens makt ökar. Detta motiveras genom att processer skall bli effektivare. Vi ser i dag mer av en styrande elit. Effekten blir att medborgarna inte upplever sig representerade. I kommunfullmäktige är 53 procent av de folkvalda 60 år eller äldre, 75 procent är män. Flera medborgare får därmed inte sina åsikter och intresse representerade i kommunfullmäktige. Begreppet förtroendevalda blir mer sällsynt och i stället används ordet politiker, men tyvärr i en betoning av förakt.

Det är en allvarlig situation vi medborgare befinner oss i. Vittnesmålen om hur prioriteringarna slagit mot medborgarna är flera. Exempelvis finns det i kommunen två unga kvinnor med stort civilkurage. De har vågat ställa sig upp och berätta om hur besparingarna påverkar deras arbete inom skola samt vård och omsorg.

Jag tog initiativet till en folkomröstning om huruvida infarten till hamnen skall ske via eller östlig eller västlig riktning primärt av en anledning. Att vi inte ska betala en hamninfart med tillhörande fyrfilig motorväg och ringväg på bekostnad av våra gemensamma välfärdsfunktioner. Jag vill ge styret rätt i att vi behöver en ringväg och det är vi alla överens om. Däremot är vi inte överens om vilken. Jag menar att vi behöver en tvåfilig ringled inte en fyrfilig motorväg. En lösning som rimmar bättre med vår plånbok. Kommunfullmäktige har fattat ett beslut om att detta ändå skall genomföras. Trots att Trafikverket ej kommer lägga en krona på projektet. Kostnader är inte tydligt specificerade. Olika och nya siffror figurerar ständigt. Undrar om politikerna själva vet. I en långsiktig finansieringsplan från år 2019 till 2044 som kommunen låtit konsult och revisionsföretaget PWC ta fram beskrivs de investeringar kommunen behöver göra fram till år 2044, där ingår även kuststadsprojektet. I planen framgår det:

”Såväl kostnader som intäkter kommer givetvis under perioden framtill 2044 öka, dock kommer kommunens kostnader bland annat mot bakgrund av expansion öka mer än intäkterna. Enbart räntekostnader kommer uppgå till cirka 180–200 miljoner kronor, vilket innebär en ökning jämfört med 2019 med om cirka 250 procent. Gapet mellan kostnader och intäkter är för hela perioden beräknad till 1 procent. Det kommer därför krävas ett stabilt långsiktigt effektiviseringsarbete motsvarande i genomsnitt 1 procent per år (varje år!). Sker inte detta kommer successivt en höjning av kommunen skattesats vara oundviklig”.

”Utan effektiviseringar är bedömningen att skattesatsen successivt behöver ökas med totalt 8, 57 kronor”.

Besparingarna med 1 procent under 25 år fram till 2044 innebär de facto att kommunen vill skära ner på budgetutrymmet med 21 procent i relation till dagens budget. Ansvaret för denna situation ligger inte enbart på nuvarande styre, utan lika tungt på de föregående. Inga partier eller politiker går här utan ansvar eller skuld. Med detta som bakgrund, är det då inte rimligt med en folkomröstning? Vad säger ni invånare i Trelleborgs kommun? Vad säger ni företrädare för partierna i kommunfullmäktige? Ska vi tiga fram tills nästa allmänna val? Även om SD, M, S har deklarerat att de kommer rösta nej till en folkomröstning i kommunfullmäktige, så kommer jag fortsätta samla in underskrifter. Det är inte för sent att stoppa miljardrullningen.

Axel Bengtsson

initiativtagare

folkomröstning om hamninfart