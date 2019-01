De får betala för att den heliga budgeten skall gå ihop

Foto: Fredrik Sandberg/TT

Trelleborgs styrs i dag av M, KD och SD och beslutet att spara 50 miljoner på bildningsnämnden kommer får konsekvenser.

Såklart kommer personalen få svårare att utföra sitt uppdrag. Observera samtidigt att kommunledningen i samma andetag som de skär ner och höjer sina egna löner, förväntar sig att Trelleborgs skall ligga i topp bland Sveriges skolor.

Detta har gjort att vi skickat en uppmaning till skolungdomen att protestera, i ett öppet brev som delats ut utanför skolorna nu i januari. Dagligen får eleverna höra att de är framtiden och att utbildning är viktigt. Men när nu budgeten för 2019 klubbades visade sig allt det vara tomma ord från M, KD och SD.

Nu har det framkommit vem som skall få betala för att den heliga budgeten skall gå ihop. Det är yrkesprogrammen på gymnasiet, våra tre resursskolor, logopedtjänster, extraanslag till våra småskolor i Alstad och Klagstorp, extra läxhjälpen på studietorget och gymnasiesärskolan med mera.

För mig står det klart att det är just på de svaga, byskolorna och praktiska programmen det skall sparas. De starka eleverna kommer klara sig men de svaga ska marginaliseras ännu mer. I EU-landet Sverige och i Trelleborg blåser det nya kalla vindar. Det jämlika och rättvisa Sverige finns inte länge. Trots att vi under valrörelsen hörde alla de tre styrande partierna tala sig väl för små skolorna ute i byarna och att utbildning är viktig, visar nu verkligheten med all tydlighet att i praktiken är det precis tvärt om.

De styrandes ambitionen att frysa lönerna är också märklig. Antingen finns det en stor okunskap eller ett stort förakt för svenska modellen och våra regler på arbetsmarknaden. Arbetsmarknadens parter sluter centrala avtal och den är arbetsgivaren tvungna att följa oavsett om man är moderat, kristdemokrat eller sverigedemokrat. Lärarnas löner relegeras av arbetsmarknadens parter, så de 29 miljonerna de tänkt att spara på ”frysta lärarlöner”, kommer falla rätt ner på verksamheten.

Jag har skrivit det innan men påminner igen, partierna som inte är med och styr Trelleborg har i sina budgetar också lagt för lite pengar på bildningsnämnden och socialnämnden. Så även om de partierna hade suttit vid rodret hade det blivit nedskärningar, om än inte lika stora.

Vi i Kommunistiska Partiet uppmanar personal och elever att protestera och göra era röster hörda. Om inte ni gör det kommer nedskärningarna med all säkerhet att genomföras. Alla vi som vill ha ett rättvist Sverige som sätter behoven för budgeten måste skapa en motrörelse. Det är dags att ta på sig gula västar som i Frankrike och protestera.

Dennis Andersson

Kommunistiska Partiet